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|В Волгограде рухнул лестничный пролет жилого дома
|Скандалы и ЧП
|13.06.2017 23:37
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ЧП произошло сегодня, 13 июня, около 22.00 на улице Панферова в Красноармейском районе.
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МЧС по региону, в двухэтажном одноподъездном кирпичном доме рухнул лестничный пролет вместе с частью кровли. К счастью, погибших и пострадавших нет.
19 жильцов дома были эвакуированы. Администрация района открыла для них пункт временного размещения в школе №31.
На месте происшествия работают экстренные службы. Вся информация уточняется.
Юлия Соболева
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