В Волгограде рухнул лестничный пролет жилого дома

ЧП произошло сегодня, 13 июня, около 22.00 на улице Панферова в Красноармейском районе.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МЧС по региону, в двухэтажном одноподъездном кирпичном доме рухнул лестничный пролет вместе с частью кровли. К счастью, погибших и пострадавших нет.

19 жильцов дома были эвакуированы. Администрация района открыла для них пункт временного размещения в школе №31.

На месте происшествия работают экстренные службы. Вся информация уточняется.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress