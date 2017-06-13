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В Волгограде рухнул лестничный пролет жилого дома Печать
Скандалы и ЧП
13.06.2017 23:37

В Волгограде рухнул лестничный пролет жилого дома

МЧС России по региону сообщает об обрушении дома на юге Волгограда.

ЧП произошло сегодня, 13 июня, около 22.00 на улице Панферова в Красноармейском районе.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МЧС по региону, в двухэтажном одноподъездном кирпичном доме рухнул лестничный пролет вместе с частью кровли. К счастью, погибших и пострадавших нет.

19 жильцов дома были эвакуированы. Администрация района открыла для них пункт временного размещения в школе №31.

На месте происшествия работают экстренные службы. Вся информация уточняется.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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