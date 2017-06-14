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На строящемся стадионе "Волгоград Арена" произошел пожар Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
14.06.2017 08:44

В Волгограде на стройке

В среду утром на строящемся к чемпионату мира стадионе "Волгоград Арена" произошло возгорание.

Как сообщает "СоцИнформБюро", сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 06:46 часов. На территории стадиона горел пенопласт и утеплитель на площади около 100 квадратных метров. Пожарные расчеты ликвидировали горение в 06:59.

В результате происшествия никто не погиб и не пострадал. Причину пожара устанавливают специалисты.

Напомним, на строительстве "Волгоград Арены" работают 1,2 тысячи человек. Работы ведутся и днем, и ночью. Стадион планируется сдать в эксплуатацию в конце следующего года. В 2018 году здесь пройдут четыре матча группового этапа мирового футбольного турнира.

Надира Коннова
ФОТО: Сергей Агафонов

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