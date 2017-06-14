На улице Кубинской начали укладывать выравнивающий слой

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|14.06.2017 11:27
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Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе мэрии, на данный момент рабочие преступили к укладке выравнивающего слоя асфальтобетона.
До этого рабочие уже успели срезать старый слой, произвести демонтаж старого бордюрного камня и отремонтировать ливневки.
Напомним, что стоимость работ составляет 26 миллионов рублей. За эти средства дорогу ремонтирует ООО «Кристалл».
Общая площадь реконструируемой на этой улице проезжей части составляет свыше 14 тысяч кв. метров. Окончание работ планируется на 1 декабря 2017 года.
Отметим, что в мэрии в очередной раз обещают, что дорога будет покрыта высокопрочным щебеночно-мастичным асфальтом.
- При укладке финишного покрытия будет применяться щебеночно-мастичный асфальт – высокопрочное покрытие, которое характеризуется хорошими показателями по сдвигоустойчивости. Это позволяет выдерживать нагрузки, которым подвергается полотно в процессе эксплуатации, особенно при движении автомобилей большой грузоподъемности, - заявляют в администрации.
Напомним, что на данный момент в Волгограде уже начато обновление дорожного полотна на 3-й Продольной, улицах Кубанской, Краснознаменской, Азизбекова, Елецкой, 39-й Гвардейской и Краснополянской. Однако ремонт некоторых из них уже вызывает нарекания.
Юлия Соболева
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