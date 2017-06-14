На Урале нашли 4-летнего мальчика, пропавшего в лесу четыре дня назад

Как сообщает "СоцИнформБюро", сегодня рано утром одна из поисковых групп, которая прочесывала местность в районе ЛЭП, обнаружила ребенка.

Малыш потерялся 10 июня у Рефтинского водохранилища. Ребенок отдыхал у озера с родителями. Семья разбила палатку, переночевала, а утром отец с 4-летним сыном пошли за дровами. Мальчик быстро устал, начал проситься к маме и папа отпустил его. Мужчина посчитал, что 100 метров до стоянки - это рукой подать, и малыш не заблудится. Однако, случилось страшное, ребенок как сквозь землю провалился. С того дня его никто не видел.

Когда родители поняли, что ребенок пропал, они сначала кинулись его искать самостоятельно, но все было безуспешно. Тогда они обратились за помощью в правоохранительные органы. Четыре дня полицейские, спасатели МЧС, следователи СК и добровольцы прочесывали лес.

Сегодня СК России по Свердловской области сообщил, что исчезнувший ребенок обнаружен живым, однако он находится в очень тяжелом состоянии. Его нашли приблизительно в семи километрах от места исчезновения.

В настоящий момент экстренно решается вопрос о доставке изможденного мальчика в больницу, возможно, вертолетом.

Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"