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|Под Волгоградом полиция задержала похитителей нефти
|Скандалы и ЧП
|14.06.2017 11:55
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В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятийв Николаевском районе полицейским удалось задержать двоих похитителей нефтепродуктов.
Было установлено, что 37-летний жирновчанин и 35-летний волгоградец являлись сотрудниками организации по перевозке нефтепродуктов.
Накануне они сделали врезку в нефтепровод на глубине полутора метров и при помощи шланга попытались слить нефть в цистерну объемом в 34 тысячи тонн.
Задержать нефтеворов удалось прямо на месте преступления. У них были изъяты фиктивные путевые листы, оттиски печатей, шланги, а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.
На данный момент правоохранительные органы устанавливают причастность подозреваемых к трем аналогичным преступлениям. Определяется сумма ущерба от незаконного слива нефти.
Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража». Преступникам грозит до 6 лет лишения свободы.
Юлия Соболева
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