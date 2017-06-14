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Под Волгоградом полиция задержала похитителей нефти Печать
Скандалы и ЧП
14.06.2017 11:55

Под Волгоградом полиция задержала похитителей нефти

Несколько мужчин попытались слить нефть себе в цистерну на территории Николаевского района.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятийв Николаевском районе полицейским удалось задержать двоих похитителей нефтепродуктов.

Было установлено, что 37-летний жирновчанин и 35-летний волгоградец являлись сотрудниками организации по перевозке нефтепродуктов.

Накануне они сделали врезку в нефтепровод на глубине полутора метров и при помощи шланга попытались слить нефть в цистерну объемом в 34 тысячи тонн.

Под Волгоградом полиция задержала похитителей нефти

Задержать нефтеворов удалось прямо на месте преступления. У них были изъяты фиктивные путевые листы, оттиски печатей, шланги, а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

На данный момент правоохранительные органы устанавливают причастность подозреваемых к трем аналогичным преступлениям. Определяется сумма ущерба от незаконного слива нефти.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража». Преступникам грозит до 6 лет лишения свободы.

Юлия Соболева
Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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