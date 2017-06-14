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|Под Волгоградом глухонемой инвалид признался перед смертью в убийстве человека
|Скандалы и ЧП Волгоград
|14.06.2017 12:13
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе СУ СКР по региону, во вторник, 13 июня, на территории одного из частных домовладений, расположенных в городе Серафимович, были обнаружены скелетированные останки неизвестного мужчины. Предварительный вывод экспертов - смерть носит криминальный характер.
- По заключению специалистов, смерть наступила в результате вдавленного перелома височной и затылочной костей. Кроме того, на лице погибшего судебные медики обнаружили перелом скуловой кости. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", - прокомментировала "СоцИнформБюро" старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая.
Останки мужчины находились на территории нежилого дома, хозяин которого, глухонемой местный житель, скончался еще несколько месяцев назад. По словам соседей, вплоть до смерти инвалида за ним ухаживала женщина, живущая по соседству. Мужчина рассказал, как мог, своей сиделке, что в 2015 году он убил своего приятеля и закопал в своем дворе. Женщина не поверила тогда словам своего подопечного и поэтому не стала сообщать в правоохранительные органы.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также личность убитого мужчины. Следователи уже назначили ряд судебных экспертиз, в том числе генетическую. Кроме того, тщательно проверяются базы данных лиц, которые пропали без вести в 2015 году.
Надира Коннова
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