Житель Иловли 6 лет проведет в колонии за смертельное ДТП

Сегодня в законную силу вступил приговор по уголовному делу о ДТП, повлекшем гибель двух лиц.

Согласно материалам уголовного дела, в ночь на 16 декабря 2014 года пьяный житель Иловли Алимов на автомобиле «Лифан» выехал на встречную полосу трассы «Москва-Волгоград». В результате он допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2106.

Данное дорожно-транспортное происшествие привело к смерти двух лиц, находившихся в автомобиле ВАЗ 2106.

В ходе расследования свою вину Алимов не признал и даже попытался обжаловать приговор суда первой инстанции.

Однако Волгоградский областной суд приговорил виновника аварии к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

В качестве дополнительного наказания он был лишен водительских прав на 2 года.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress