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У Никаса Сафронова в центре Москвы похитили «Айфон» Печать
Скандалы и ЧП
14.06.2017 16:09

У Никаса Сафронова в центре Москвы похитили «Айфон»

Художник прогуливался по Тверской, когда из его куртки украли дорогостоящий гаджет.


Как стало известно ИА «СоцИнформБюро» со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по Тверскому району Москвы, вчера, 13 июня, в первом часу ночи Никас Сафронов обратился в полицию с заявлением о краже. Художник рассказал, что накануне вечером он гулял в районе улицы Тверской. Примерно в 20:20 к нему подошел неизвестный и вытащил из кармана его куртки «Айфон 7». Ущерб Сафронов оценил в 75 тысяч рублей.

По данному факту сотрудники полиции уже возбудили уголовное дело. Известно, что художник не запомнил лица вора. Свидетелей и очевидцев кражи пока также не нашлось. Кроме того, место происшествия камерами видеонаблюдения не оборудовано. Сейчас полиция продолжает розыск преступника.

По данным нескольких столичных СМИ, Сафронов готов дать вознаграждение за возврат телефона.

Полина Макарова
ФОТО:globallookpress

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