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|У Никаса Сафронова в центре Москвы похитили «Айфон»
|Скандалы и ЧП
|14.06.2017 16:09
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По данному факту сотрудники полиции уже возбудили уголовное дело. Известно, что художник не запомнил лица вора. Свидетелей и очевидцев кражи пока также не нашлось. Кроме того, место происшествия камерами видеонаблюдения не оборудовано. Сейчас полиция продолжает розыск преступника.
По данным нескольких столичных СМИ, Сафронов готов дать вознаграждение за возврат телефона.
Полина Макарова
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