ОАО ЕДКММ
Волжский городской суд рассмотрит дело торговца скобяными изделиями Печать
Скандалы и ЧП
14.06.2017 17:43

mnogodenegВолжский городской суд рассмотрит дело торговца скобяными изделиями

За неуплату налогов на сумму больше 123 миллионов рублей перед судом предстанет экс-директор «Мастер-Инструмента».


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры региона, ведомство передало в суд уголовное дело бывшего директора ООО «Мастер-Инструмент» Сергея Бунеева. 

Напомним, предприниматель обвиняется в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере.

Согласно материалам дела, в 2010-2012 годах руководитель фирмы подделывал финансово-бухгалтерские документы. По фиктивным бумагам, товар коммерсант реализовывал не частным потребителям, а индивидуальным предпринимателям, среди которых были родственники, приятели и подчиненные Бунеева.

Таким образом, организацией не уплачены налоги в сумме свыше 123 миллионов рублей. Свою вину Бунеев так и не признал.

Добавим, что в качестве максимального наказания предпринимателю грозит до 6 лет тюрьмы.

Полина Макарова
ФОТО: globallookpress

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru