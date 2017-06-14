

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры региона, ведомство передало в суд уголовное дело бывшего директора ООО «Мастер-Инструмент» Сергея Бунеева.

Напомним, предприниматель обвиняется в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере.

Согласно материалам дела, в 2010-2012 годах руководитель фирмы подделывал финансово-бухгалтерские документы. По фиктивным бумагам, товар коммерсант реализовывал не частным потребителям, а индивидуальным предпринимателям, среди которых были родственники, приятели и подчиненные Бунеева.

Таким образом, организацией не уплачены налоги в сумме свыше 123 миллионов рублей. Свою вину Бунеев так и не признал.

Добавим, что в качестве максимального наказания предпринимателю грозит до 6 лет тюрьмы.

Полина Макарова

ФОТО: globallookpress