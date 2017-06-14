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В Волгограде замначальника налоговой инспекции получил предупреждение за нарушения Печать
Скандалы и ЧП
14.06.2017 18:10

В Волгограде замначальника налоговой инспекции получил предупреждение за нарушения

Суд вынес чиновнику предупреждение за многократные нарушения в порядке предоставления госуслуг коммерческим организациям.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры региона, проверкой установлено, что ИФНС Дзержинского района неоднократно оставляла без рассмотрения обращения предпринимателей о предоставлении содержащихся в ЕГРЮЛ документов.

Отметим, что подобные действия прямо нарушают регламент по предоставлению госуслуги.

В связи с этим прокуратура возбудила в отношении заместителя начальника районной налоговой инспекции административное производство. Решением суда чиновника привлекли к ответственности в виде предупреждения.

Полина Макарова
ФОТО: globallookpress

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