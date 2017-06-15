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Аварийный дом в Волгограде взят под охрану Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
15.06.2017 03:06

Аварийный дом в Волгограде взят под охрану

 В Красноармейском районе Волгограда аварийный дом по улице Панферова взят под круглосуточную охрану.


Дом №44 по улице Панферова в Красноармейском районе Волгограда, где 13-го июня произошло частичное обрушение, взят под круглосуточную охрану. Об этом ИА «Социнформбюро» сообщили в пресс-службе администрации города-героя.

В аварийном доме произошло частичное обрушение чердачного перекрытия второго этажа на лестничный пролет. Поскольку жильцы дома эвакуированы, здание взято под круглосуточную охрану, для обеспечения сохранности имущества граждан. В ближайшее время специалисты постараются выяснить, насколько прочна степень устойчивости конструкций здания и после этого примут решение о дальнейших действиях. Если риски нового обрушения не будут выявлены, то жители смогут вернуться в свои квартиры и ждать очереди на переселение у себя дома. В противном случае, если выяснится, что дом не пригоден для дальнейшего проживания граждан, людям будут предоставлены помещения маневренного муниципального фонда.

14-го июня было проведено временное крепление конструкций, для того, чтобы жильцы смогли забрать из квартир ценные вещи и документы. На данный момент жители дома находятся в пункте временного размещения, который расположен в школе №31, где им организовано трехразовое питание, кровати, холодильник, телевизор и душ.

Евгений Иванов

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