Областные чиновники провалили задание по сокращению своих доходов
Администрация Волгоградской области опубликовала заработки госслужащих за 2016 год. ....
Губернатор Волгоградской области остался в числе середнячков
Агентство политических и экономических коммуникаций опубликовало рейтинг влияния глав регионов за ма....
|Аварийный дом в Волгограде взят под охрану
|Скандалы и ЧП Волгоград
|15.06.2017 03:06
|
В аварийном доме произошло частичное обрушение чердачного перекрытия второго этажа на лестничный пролет. Поскольку жильцы дома эвакуированы, здание взято под круглосуточную охрану, для обеспечения сохранности имущества граждан. В ближайшее время специалисты постараются выяснить, насколько прочна степень устойчивости конструкций здания и после этого примут решение о дальнейших действиях. Если риски нового обрушения не будут выявлены, то жители смогут вернуться в свои квартиры и ждать очереди на переселение у себя дома. В противном случае, если выяснится, что дом не пригоден для дальнейшего проживания граждан, людям будут предоставлены помещения маневренного муниципального фонда.
14-го июня было проведено временное крепление конструкций, для того, чтобы жильцы смогли забрать из квартир ценные вещи и документы. На данный момент жители дома находятся в пункте временного размещения, который расположен в школе №31, где им организовано трехразовое питание, кровати, холодильник, телевизор и душ.
Евгений Иванов
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
03:06
Аварийный дом в Волгограде взят под охрану
-
01:15
Полина Ведехина укрепила сборную России
-
14.06.2017 18:42
На посту ДПС "Ерзовский" пройдет массовая проверка водителей
-
14.06.2017 18:10
В Волгограде замначальника налоговой инспекции получил предупреждение за нарушения
-
14.06.2017 18:09
Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете анонимности в мессенджерах
-
14.06.2017 17:43
Волжский городской суд рассмотрит дело торговца скобяными изделиями
-
14.06.2017 17:14
Волгоградцы снова останутся без центрального пляжа
-
14.06.2017 16:31
В Волгограде пройдет ночной велопарад
-
14.06.2017 16:09
У Никаса Сафронова в центре Москвы похитили «Айфон»
-
14.06.2017 15:55
Автобус №6к продлили до поликлиники №28
-
14.06.2017 15:29
В Волгоградской области идет профилактика пожаров
-
14.06.2017 15:23
В Волгограде началось инструментальное обследование дома № 44 на ул. Панферова
-
14.06.2017 15:05
У регионального ЛУ МВД на транспорте новый начальник
-
14.06.2017 15:00
В Волгограде киоскам с печатной продукцией предоставляются компенсационные места
Самое читаемое
-
03:06
Аварийный дом в Волгограде взят под охрану
-
14.06.2017 18:10
В Волгограде замначальника налоговой инспекции получил предупреждение за нарушения
-
14.06.2017 17:43
Волжский городской суд рассмотрит дело торговца скобяными изделиями
-
14.06.2017 16:09
У Никаса Сафронова в центре Москвы похитили «Айфон»
-
14.06.2017 13:32
Причину пожара на стадионе "Волгоград Арена" установят в течение 10 дней
-
14.06.2017 12:54
Житель Иловли 6 лет проведет в колонии за смертельное ДТП
-
14.06.2017 12:13
Под Волгоградом глухонемой инвалид признался перед смертью в убийстве человека
Последние комментарии
-
В Волгограде прокуратура проверит дом №44 по улице Панферова
-
Я живу в 48 он тоже рушится ну никто нас не расселяет, ждут пока и он обрушиться >>
-
-
В Волгограде рухнул лестничный пролет жилого дома
-
Подошел срок износа того, что строили после 50-х гг, вот и начали разрушаться дома, балконы,пролеты ... >>
-
-
В Волгоградской области совершенствуют службу наркореабилитации
-
Вы когда новости пишите вы хоть на место ради прикола приедьте. Открыть открыли а толку. Там все через ... >>
-
-
В Суровикинском районе в ночном пожаре погиб волгоградец
-
так это волгоградец приехал в село и там погиб или местный житель в своём доме? >>
-
-
Волгоградский депутат лишился должности за критику бюджета
-
Наконец-то! Давно пора. >>
-
-
Жители подмосковной деревни уже две недели голодают из-за свалки
-
Неправда про полигон!!! Жители сами купили за гроши землю в санитарной зоне! Кто им продал? Есть и ... >>
-
-
На строящемся стадионе "Волгоград Арена" произошел пожар
-
Полиция Волгограда задержала серийного маньяка
-
несколько лет назад сообщали , что сын бизнесмена в москве работая частным извозчиком тоже подвозил девушек ... >>
-
-
Суд обязал чиновников убрать мусор и камыш на юге Волгограда
-
Спешу напомнить, что еще собирались планировку уборки в кировском районе, там тоже немало свалок, где ... >>
-