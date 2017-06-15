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В Волгограде у московской фуры отказали тормоза Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
15.06.2017 08:50

В Волгограде у московской фуры отказали тормоза

Водителю удалось прижаться к обочине и остановить многотонный грузовой автомобиль, не допустив его столкновения с другими участниками дорожного движения.

Как сообщает "СоцИнформБюро", следуя по Второй продольной, грузовой автомобиль Iveco из Москвы едва не стал виновником массового ДТП в Краснооктябрьском районе Волгограда.

Водитель фуры ехал в сторону центра города, когда у грузовика, на спуске в районе пересечения Второй продольной с улицей Менделеева, отказали тормоза. Сидевший за рулем грузовика шофер не растерялся. Ему удалось прижать автомобиль к обочине, правда, для этого ему пришлось "помять" ограждение дороги.

В результате происшествия автомобиль и забор получили незначительные механические повреждения. Водитель устранил проблему и отправился в дальнейший путь.

Надира Коннова
ФОТО: Сергей Гаврилов

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