В Волгограде у московской фуры отказали тормоза

Как сообщает "СоцИнформБюро", следуя по Второй продольной, грузовой автомобиль Iveco из Москвы едва не стал виновником массового ДТП в Краснооктябрьском районе Волгограда.

Водитель фуры ехал в сторону центра города, когда у грузовика, на спуске в районе пересечения Второй продольной с улицей Менделеева, отказали тормоза. Сидевший за рулем грузовика шофер не растерялся. Ему удалось прижать автомобиль к обочине, правда, для этого ему пришлось "помять" ограждение дороги.

В результате происшествия автомобиль и забор получили незначительные механические повреждения. Водитель устранил проблему и отправился в дальнейший путь.

Надира Коннова

ФОТО: Сергей Гаврилов