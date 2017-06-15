Волгоградца задержали за взятку в 200 тысяч рублей майору полиции

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с оперуполномоченными подразделения собственной безопасности регионального ГУ МВД России и СУ СК России по области задержали подозреваемого в даче взятки сотруднику полиции.

58-летний житель Красноармейского района пытался передать оперуполномоченному подразделения экономической безопасности Главка взятку в размере 200 тысяч рублей. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось майору полиции за покровительство и непринятие мер в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности, связанной с нефтепереработкой.

О данном факте сотрудник полиции сообщил своему руководству. В результате проведенных оперативных мероприятий подозреваемого в даче взятки задержали с поличным. В содеянном мужчина сознался.

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Дача взятки». Законодательством предусмотрено наказание на срок от 7 до 12 лет лишением свободы.

Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"