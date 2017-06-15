ОАО ЕДКММ
Волгоградца задержали за взятку в 200 тысяч рублей майору полиции Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
15.06.2017 09:35

Волгоградца задержали за взятку в 200 тысяч рублей майору полиции

Житель Красноармейского района просил за вознаграждение покровительства в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности, связанной с нефтепереработкой.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с оперуполномоченными подразделения собственной безопасности регионального ГУ МВД России и СУ СК России по области задержали подозреваемого в даче взятки сотруднику полиции.

58-летний житель Красноармейского района пытался передать оперуполномоченному подразделения экономической безопасности Главка взятку в размере 200 тысяч рублей. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось майору полиции за покровительство и непринятие мер в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности, связанной с нефтепереработкой.

О данном факте сотрудник полиции сообщил своему руководству. В результате проведенных оперативных мероприятий подозреваемого в даче взятки задержали с поличным. В содеянном мужчина сознался.

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Дача взятки». Законодательством предусмотрено наказание на срок от 7 до 12 лет лишением свободы.

Надира Коннова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru