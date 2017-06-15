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|В Киквидзенском районе за ночь сгорели два дома
|Скандалы и ЧП
|15.06.2017 09:48
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Ранним утром, в 3:55, пожарным сообщили об очередном возгорании в Киквидзинском районе. На этот раз деревянный дом горел в станице Преображенская. Огнеборцы ликвидировали пламя в 4:12. В этом происшествии также никто из людей не пострадал.
Эксперты считают, что в обоих случаях причиной пожара скорее всего стало неосторожное обращение с огнем.
Полина Макарова
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