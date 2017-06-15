В Киквидзенском районе за ночь сгорели два дома



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в 22:19 пожарные узнали о возгорании в селе Уваровка. На улице Зеленая полыхал частный дом. Пожарным расчетам удалось потушить пожар уже к 22:32. Известно, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ранним утром, в 3:55, пожарным сообщили об очередном возгорании в Киквидзинском районе. На этот раз деревянный дом горел в станице Преображенская. Огнеборцы ликвидировали пламя в 4:12. В этом происшествии также никто из людей не пострадал.

Эксперты считают, что в обоих случаях причиной пожара скорее всего стало неосторожное обращение с огнем.

Полина Макарова

ФОТО: пресс-служба ГУ МЧС России по региону