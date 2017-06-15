ОАО ЕДКММ
В Киквидзенском районе за ночь сгорели два дома Печать
Скандалы и ЧП
15.06.2017 09:48

В Киквидзенском районе за ночь сгорели два дома

В станице Преображенская и селе Уваровка сгорели два деревянных жилых дома.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в 22:19 пожарные узнали о возгорании в селе Уваровка. На улице Зеленая полыхал частный дом. Пожарным расчетам удалось потушить пожар уже к 22:32. Известно, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ранним утром, в 3:55, пожарным сообщили об очередном возгорании в Киквидзинском районе. На этот раз деревянный дом горел в станице Преображенская. Огнеборцы ликвидировали пламя в 4:12. В этом происшествии также никто из людей не пострадал.

Эксперты считают, что в обоих случаях причиной пожара скорее всего стало неосторожное обращение с огнем.

Полина Макарова
ФОТО: пресс-служба ГУ МЧС России по региону

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru