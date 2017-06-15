Мэрия объявила аукцион на покупку автобусов для МУП «Метроэлектротранс»
Администрация Волгограда планирует потратить на 25 автобусов больше 300 миллионов рублей. ....
Волгоградцы снова останутся без центрального пляжа
Этим летом в Волгограде откроют шесть общественных пляжей во всех районах, кроме Центрального. ....
|В Волгоградской области за сутки сбили трех школьников
|Скандалы и ЧП Волгоград
|15.06.2017 10:04
|
Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в Кировском районе Волгограда в среду в 17:17 водитель, управляя автомобилем "ВАЗ-21214", следовал по пер. Школьный со стороны ул. 64-й Армии в сторону ул. Красных Командиров. Напротив дома № 186 "А" по ул. Пожарского он наехал на 11-летнего велосипедиста, который выехал на дорогу из-за стоявшего транспортного средства. В результате ДТП несовершеннолетний велосипедист получил травму головы и был доставлен в больницу.
В Михайловском районе Волгоградской области 14 июня в 10:00 водитель на автомашине "Киа Рио", двигаясь по ул. Мира со стороны ул. Торговой в сторону ул. Миронова, сбил 8-летнего пешехода. Ребенок перебегал дорогу из-за стоящего транспортного средства без сопровождения родителей. В результате дорожно-транспортного происшествия школьник с ушибами был доставлен в районную больницу.
В Камышинском районе в среду в 15:00 девушка-водитель на автомашине "Шевроле Авео", двигаясь по ул. Некрасова со стороны ул. Ленина в сторону площади Комсомольской, наехала на 13-летнюю девочку. Школьница переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда пешеход с травмами была доставлена в больницу.
В ГУ МВД России по региону напоминают, что с приходом лета количество детей на дорогах резко увеличивается, и поэтому водителям надо быть особенно внимательными за рулем.
Надира Коннова
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
Последние новости
-
10:11
Еще один волгоградский школьник получил высший балл по ЕГЭ
-
10:04
В Волгоградской области за сутки сбили трех школьников
-
09:48
В Киквидзенском районе за ночь сгорели два дома
-
09:35
Волгоградца задержали за взятку в 200 тысяч рублей майору полиции
-
09:14
В Волгограде дожди и грозы продержатся до конца недели
-
08:50
В Волгограде у московской фуры отказали тормоза
-
03:06
Аварийный дом в Волгограде взят под охрану
-
01:15
Полина Ведехина укрепила сборную России
-
14.06.2017 18:42
На посту ДПС "Ерзовский" пройдет массовая проверка водителей
-
14.06.2017 18:10
В Волгограде замначальника налоговой инспекции получил предупреждение за нарушения
-
14.06.2017 18:09
Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете анонимности в мессенджерах
-
14.06.2017 17:43
Волжский городской суд рассмотрит дело торговца скобяными изделиями
-
14.06.2017 17:14
Волгоградцы снова останутся без центрального пляжа
-
14.06.2017 16:31
В Волгограде пройдет ночной велопарад
Самое читаемое
-
10:04
В Волгоградской области за сутки сбили трех школьников
-
09:48
В Киквидзенском районе за ночь сгорели два дома
-
09:35
Волгоградца задержали за взятку в 200 тысяч рублей майору полиции
-
08:50
В Волгограде у московской фуры отказали тормоза
-
03:06
Аварийный дом в Волгограде взят под охрану
-
14.06.2017 18:10
В Волгограде замначальника налоговой инспекции получил предупреждение за нарушения
-
14.06.2017 17:43
Волжский городской суд рассмотрит дело торговца скобяными изделиями
Последние комментарии
-
Автобус №6к продлили до поликлиники №28
-
Да уж. В час пик "каждые 10 минут". Но час пик длится недолго. А затем автобусы 6к отправляют в отстой ... >>
-
-
В Волгограде прокуратура проверит дом №44 по улице Панферова
-
Я живу в 48 он тоже рушится ну никто нас не расселяет, ждут пока и он обрушиться >>
-
-
В Волгограде рухнул лестничный пролет жилого дома
-
Подошел срок износа того, что строили после 50-х гг, вот и начали разрушаться дома, балконы,пролеты ... >>
-
-
В Волгоградской области совершенствуют службу наркореабилитации
-
Вы когда новости пишите вы хоть на место ради прикола приедьте. Открыть открыли а толку. Там все через ... >>
-
-
В Суровикинском районе в ночном пожаре погиб волгоградец
-
так это волгоградец приехал в село и там погиб или местный житель в своём доме? >>
-
-
Волгоградский депутат лишился должности за критику бюджета
-
Наконец-то! Давно пора. >>
-
-
Жители подмосковной деревни уже две недели голодают из-за свалки
-
Неправда про полигон!!! Жители сами купили за гроши землю в санитарной зоне! Кто им продал? Есть и ... >>
-
-
На строящемся стадионе "Волгоград Арена" произошел пожар
-
Полиция Волгограда задержала серийного маньяка
-
несколько лет назад сообщали , что сын бизнесмена в москве работая частным извозчиком тоже подвозил девушек ... >>
-