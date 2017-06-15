В Волгоградской области за сутки сбили трех школьников

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в Кировском районе Волгограда в среду в 17:17 водитель, управляя автомобилем "ВАЗ-21214", следовал по пер. Школьный со стороны ул. 64-й Армии в сторону ул. Красных Командиров. Напротив дома № 186 "А" по ул. Пожарского он наехал на 11-летнего велосипедиста, который выехал на дорогу из-за стоявшего транспортного средства. В результате ДТП несовершеннолетний велосипедист получил травму головы и был доставлен в больницу.

В Михайловском районе Волгоградской области 14 июня в 10:00 водитель на автомашине "Киа Рио", двигаясь по ул. Мира со стороны ул. Торговой в сторону ул. Миронова, сбил 8-летнего пешехода. Ребенок перебегал дорогу из-за стоящего транспортного средства без сопровождения родителей. В результате дорожно-транспортного происшествия школьник с ушибами был доставлен в районную больницу.

В Камышинском районе в среду в 15:00 девушка-водитель на автомашине "Шевроле Авео", двигаясь по ул. Некрасова со стороны ул. Ленина в сторону площади Комсомольской, наехала на 13-летнюю девочку. Школьница переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда пешеход с травмами была доставлена в больницу.

В ГУ МВД России по региону напоминают, что с приходом лета количество детей на дорогах резко увеличивается, и поэтому водителям надо быть особенно внимательными за рулем.

Надира Коннова

ФОТО: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области