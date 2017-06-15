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Волгоградец привез из Москвы героин в коробке из-под сока Печать
Скандалы и ЧП
15.06.2017 10:22

Волгоградец привез из Москвы героин в коробке из-под сока

Прокуратура области направила в суд уголовное дело о покушении на сбыт крупной партии наркотиков.

В суд направлено уголовное дело в отношении 19-летнего Мухаммада Наимова. Он обвиняется в незаконном сбыте в крупном размере по предварительному сговору.

По версии следствия, в марте 2017 года Наимов приехал в Москву, чтобы забрать из тайника коробку из-под сока с героином.

На обратном пути коробку с наркотиками обнаружили сотрудники УФСБ по области на посту ДПС в Волгоградской области.

В ходе расследования свою вину Наимов признал. Теперь он будет ждать суда, находясь под стражей.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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