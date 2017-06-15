Волгоградец привез из Москвы героин в коробке из-под сока

В суд направлено уголовное дело в отношении 19-летнего Мухаммада Наимова. Он обвиняется в незаконном сбыте в крупном размере по предварительному сговору.

По версии следствия, в марте 2017 года Наимов приехал в Москву, чтобы забрать из тайника коробку из-под сока с героином.

На обратном пути коробку с наркотиками обнаружили сотрудники УФСБ по области на посту ДПС в Волгоградской области.

В ходе расследования свою вину Наимов признал. Теперь он будет ждать суда, находясь под стражей.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress