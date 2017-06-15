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В Волгоградском регионе операция "Мак-2017" дала первые плоды Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
15.06.2017 11:23

В Волгоградском регионе операция

С 13 июня на территории Волгоградского региона проводится 1-й этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции "Мак–2017". Она направлена на выявление и пресечение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. На сегодня уже есть первые результаты.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в Алексеевском районе участковый уполномоченный полиции в 2-х км от хутора Яминского в лесном массиве обнаружил 26 культивированных кустов конопли. Удалось установить, что запрещенные к возделыванию растения принадлежали 59-летнему неработающему местному жителю. Подозреваемый уже сознался в содеянном и пояснил, что выращивал коноплю исключительно в личных целях.

В домовладении 32-летнего жителя Михайловского района сотрудники полиции обнаружили и изъяли более 100 гр. марихуаны. Подозреваемый и в этом случае сознался в содеянном. Полицейских он также заверил, что хранил наркотик в целях личного потребления.

В Быковском районе около жилого дома оперуполномоченные задержали 37-летнюю ранее судимую жительницу села Новая Полтавка. У женщины было обнаружено и изъято более 120 гр. гашишного масла. В содеянном селянка созналась. В настоящее время полиция устанавливает все подробности произошедшего.

В отношении всех подозреваемых возбудили уголовные дела. За незаконный оборот наркотических средств им грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 10 лет.

Надира Коннова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

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