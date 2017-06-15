

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры региона, в Серафимовичском районе вдова и сын умершего полицейского несколько лет не могут получить законные выплаты на ремонт дома. По словам старшего помощника прокурора Волгоградской области Ольги Токаревой, центр финансового обслуживания ГУ МВД России по региону выдал вдове справки о праве на получение средств. После чего женщина обратилась за госуслугой в местную соцзащиту. Однако там вдове отказали.

В дальнейшем суд отменил решение органов соцзащиты и обязал их включить семью умершего полицейского в реестр получателей денег, сформированный на апрель 2016 года. При этом, проверкой установлено, что фамилия заявителей не внесена ни в прошлогодние, ни в списки текущего года. Кроме того, производство, которое возбудил судебный пристав-исполнитель, на основании недостоверной информации соцзащиты было незаконно окончено.

В настоящий момент это постановление отменено. Проверка также показала, что комитет социальной зашиты населения области в адрес Главка МВД направил письмо о необходимости подтвердить правомерность выдачи справок семье заявительницы. В итоге центр финансового обслуживания принял решение признать документы недействительными.

Сейчас региональным руководителям комитета социальной зашиты населения и ГУ МВД России по области внесены прокурорские представления.

Полина Макарова

ФОТО: ИА «СоцИнформБюро»