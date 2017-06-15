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Волгоградец с ножом отобрал деньги у собутыльника Печать
Скандалы и ЧП
15.06.2017 13:20

Волгоградец с ножом отобрал деньги у собутыльника

На севере Волгограда полицейские задержали подозреваемого в разбое.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе УМВД России по Волгограду, несколько дней назад в полицию обратился 42-летний житель Тракторозаводского района. Мужчина рассказал, что накануне он выпивал со знакомым в своей квартире. В ходе застолья между товарищами разгорелся словестный конфликт. Дошло до того, что знакомый хозяина квартиры схватился за нож и начал им угрожать, требуя деньги на алкоголь. Получив тысячу рублей от потерпевшего, злоумышленник скрылся.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 28-летний безработный волгоградец.

Задержанный во всем сознался. По статье «Разбой» Возбуждено уголовное дело.

Полина Макарова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

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