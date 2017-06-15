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В Москве 17-летняя девушка умерла во время пластической операции Печать
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15.06.2017 14:42

В Москве 17-летняя девушка умерла во время пластической операции

Несовершеннолетняя девушка умерла во время пластической операции в одной из московских частных клиник. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

Как сообщает "СоцИнформБюро", трагедия произошла вечером 13 июня в клинике на Мичуринском проспекте. 17-летней девушке делали операцию по устранению последствий внутриутробных травм лица. Пациентка скончалась во время процедуры прямо на операционном столе.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека".

В настоящее время сотрудники СК России по Москве совместно с полицейскими обыскивают офис клиники, изымают предметы, а также документы, имеющие важное значение для расследования дела. Будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

Надира Коннова
ФОТО: СК России

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