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В Волгограде квартирная мошенница получила условный срок Печать
Скандалы и ЧП
15.06.2017 15:37

В Волгограде квартирная мошенница получила условный срок

Мошенница из Светлоярского района обманом сдала 5 чужих квартир, за что получила 2 года колонии условно.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры региона, в отношении жительницы Светлого Яра Юлии Ивановой вынесен приговор. Женщина обвинялась в том, что сдавала в аренду чужие квартиры. Так, мошенница с ноября прошлого года сняла на сутки 5 квартир, которые тут же пересдала в аренду на месяц другим людям. Сумма ущерба составила 46 тысяч рублей. Кроме того, известно, что в одной из квартир Иванова украла телевизор за 25 тысяч рублей.

Свою вину обвиняемая в суде признала и примирилась с четырьмя потерпевшими, вернув им деньги. В итоге Центральный районный суд Волгограда назначил мошеннице 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

Полина Макарова
ФОТО:globallookpress

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