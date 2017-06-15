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|Романа Гребенникова допросили по поводу покушения на губернатора
|Скандалы и ЧП Волгоград
|15.06.2017 18:33
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Бывшего главу города Романа Гребенникова допросили сегодня, 15 июня. Данный факт ИА «СоцИнформБюро» подтвердил сам политик.
- О том, что мне нужно прийти в правоохранительные органы я узнал еще вчера. Меня попросили дать показания по поводу покушения на губернатора, которое якобы произошло в прошлом году, - сообщил Роман ИА «СоцИнформБюро», - Сегодня я просто рассказал правоохранителям, что был в день покушения с семьей.
Напомним, что в ноябре 2016 года стало известно о том, что в поселке Латошинка на севере Волгограда неизвестные пытались совершить поджог дома, где проживает губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Жители поселка сообщили СМИ, что на территории массива сотрудники спецслужб производили опрос местных жителей, а также были изъяты данные с камер видеонаблюдения.
Через несколько дней в ходе осмотра благоустройства парка у Казанского кафедрального собора губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил факт поджога. Также глава региона сообщил, что делом уже занимаются правоохранительное органы.
Спустя три месяца после покушения корреспонденты «СоцИнформБюро» обратились с вопросом в Следственный комитет, в чьей компетенции находится рассмотрение данного дела.
В ведомстве отказались давать комментарии по этому вопросу.
- Мы не комментируем это дело, - сказала корреспонденту "СоцИнформБюро" старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая.
И вот сегодня стало известно, что расследование данного дела все же идет.
- Я считаю, что данное расследование – это полный абсурд и политическая интрига. Вообще, сам факт поджога выглядит сомнительно. А расследование, на мой взгляд, делается для дискредитации правоохранительных органов, - поделился своим мнением Роман Георгиевич. Как рассказал политик, по данному делу уже было допрошено много людей.
По предварительным данным, дом, в котором произошло покушение на губернатора, оформлен на некую госпожу Казачкову.
Именно она является на данный момент учредителем клинцовской фирмы «Три медведя», о которой ранее сообщало ИА «Волга-Каспий». Еще в собственности у Казачковой имеется квартира и гараж в Москве, участок в Московской области, автомобили Мерседес-Бенц Е 350, БМВ 750I ХDRIVЕ, Мерседес-Бенц Е 350, а также ряд объектов недвижимости в Брянской области.
Отметим, что в социальных сетях Наталья Казачкова выкладывает фотографии с подписью вице-губернатора Сивакова. По словам источника, знакомого с ситуацией, она является его гражданской женой.
Юлия Соболева
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