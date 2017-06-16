ОАО ЕДКММ
25-летний волжанин устроил в своем гараже нарколабораторию Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
16.06.2017 09:34

Житель Волжского организовал в своем гараже нарколабораторию

Подозреваемый приобретал через интернет различные ингредиенты для изготовление зелья, а затем в своей лаборатории изготавливал запрещенное вещество для последующего сбыта.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, сотрудники регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с полицейскими задержали 25-летнего неработающего жителя города Волжского.

Полицейские обнаружили в гараже, арендуемом подозреваемым, оборудование и реагенты, используемые для приготовления синтетических наркотиков, а также 9,48 грамма изготовленного синтетического наркотического средства.

Установлено, что различные ингредиенты для изготовление зелья подозреваемый приобретал через интернет. Затем в своей лаборатории изготавливал запрещенное вещество для последующего сбыта.

Задержанному избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Незаконное производство и сбыт наркотических средств в крупном размере". Волжанину теперь грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Надира Коннова
ФОТО: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru