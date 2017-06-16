Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, сотрудники регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с полицейскими задержали 25-летнего неработающего жителя города Волжского.

Полицейские обнаружили в гараже, арендуемом подозреваемым, оборудование и реагенты, используемые для приготовления синтетических наркотиков, а также 9,48 грамма изготовленного синтетического наркотического средства.

Установлено, что различные ингредиенты для изготовление зелья подозреваемый приобретал через интернет. Затем в своей лаборатории изготавливал запрещенное вещество для последующего сбыта.

Задержанному избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Незаконное производство и сбыт наркотических средств в крупном размере". Волжанину теперь грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Надира Коннова

ФОТО: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области