На севере Волгограда водитель скрылся после наезда на пенсионерку

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в Тракторозаводском районе в четверг в 11:00 неустановленный водитель, двигаясь по ул. Льговской со стороны ул. Ополченской в сторону ул. Луговского, напротив торгового павильона по ул. Ополченской №38а наехал на 79-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте. Водитель с места происшествия скрылся.

В результате дорожно-транспортного происшествия женщина-пешеход получила травму и была доставлена в больницу. Сейчас проводится комплекс мероприятий по установлению личности скрывшегося водителя.

Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"