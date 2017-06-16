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На севере Волгограда водитель скрылся после наезда на пенсионерку Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
16.06.2017 10:07

На севере Волгограда водитель скрылся после наезда на пенсионерку

В настоящее время устанавливается личность скрывшегося водителя.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в Тракторозаводском районе в четверг в 11:00 неустановленный водитель, двигаясь по ул. Льговской со стороны ул. Ополченской в сторону ул. Луговского, напротив торгового павильона по ул. Ополченской №38а наехал на 79-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте. Водитель с места происшествия скрылся.

В результате дорожно-транспортного происшествия женщина-пешеход получила травму и была доставлена в больницу. Сейчас проводится комплекс мероприятий по установлению личности скрывшегося водителя.

Надира Коннова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

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