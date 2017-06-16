Трагическое ДТП произошло в Новониколаевском районе Волгоградской области накануне утром. Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 15 июня в 10:32 66-летняя женщина-водитель на автомашине "Киа Спортаж", двигаясь по ул. Народной в р.п Новониколаевском, сбила 65-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть дороги. После этого автомашина "Киа Спортаж" наехала на стоящий у обочины автомобиль "Ленд Ровер". В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист от полученных травм скончался. Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро" < Предыдущая Следующая >