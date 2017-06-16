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Под Волгоградом автоледи на "Киа Спортаж" насмерть сбила велосипедиста Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
16.06.2017 10:33

Под Волгоградом автоледи на

Трагическое ДТП произошло в Новониколаевском районе Волгоградской области накануне утром.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 15 июня в 10:32 66-летняя женщина-водитель на автомашине "Киа Спортаж", двигаясь по ул. Народной в р.п Новониколаевском, сбила 65-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть дороги. После этого автомашина "Киа Спортаж" наехала на стоящий у обочины автомобиль "Ленд Ровер".

В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист от полученных травм скончался.

Надира Коннова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

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