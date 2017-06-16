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В Волгограде коммерсант задолжал два миллиона рублей своим работникам Печать
Скандалы и ЧП
16.06.2017 10:36

В Волгограде коммерсант задолжал два миллиона рублей своим работникам

За задержку зарплаты сотрудникам на бывшего директора стройфирмы завели уголовное дело.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры региона, экс-директор ООО «Авто-С» Александр Руднев обвиняется в невыплате заработной платы 18-ти своим работникам.

Проверкой установлено, что с августа 2015-го по март 2016-го сотрудникам строительной организации не оплачивали труд. В результате за предприятием образовалась задолженность на сумму более 2 миллионов рублей. При этом, известно, что фирма на тот момент никаких финансовых проблем не испытывала.

По результатам прокурорской проверки Следственный отдел по Ворошиловскому району Волгограда возбудил в отношении бывшего директора организации уголовное дело. Теперь Рудневу грозит до 3 лет тюрьмы.

Отметим, что задолженность по зарплате до сих пор не погашена.

Полина Макарова
ФОТО:globallookpress

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