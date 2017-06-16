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На севере Волгограда девушка-пассажир ограбила таксиста Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
16.06.2017 11:19

На севере Волгограда девушка-пассажир ограбила таксиста Таксист подвез до одной из улиц Тракторозаводского района неизвестную девушку, которая, не расплатившись за заказ, открыто похитила из салона его автомобиля 2300 рублей, после чего скрылась.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, накануне в дежурную часть отдела полиции № 1 по Тракторозаводскому району поступило сообщение от 27-летнего водителя такси. Мужчина рассказал, что неизвестная девушка-пассажир, которую он подвозил до одной из улиц Тракторозаводского района, мало того, что не расплатилась за заказ, но еще и открыто похитила из салона его автомобиля 2300 рублей, после чего скрылась.

Оперуполномоченным уголовного розыска по горячим следам удалось задержать подозреваемую в совершении данного преступления. Злоумышленницей оказалась 25-летняя неработающая волгоградка. Девушка созналась в содеянном и пояснила, что хотела потратить деньги на собственные нужды.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ "Грабеж".

Надира Коннова
ФОТО: МВД России

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