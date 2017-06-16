Таксист подвез до одной из улиц Тракторозаводского района неизвестную девушку, которая, не расплатившись за заказ, открыто похитила из салона его автомобиля 2300 рублей, после чего скрылась.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, накануне в дежурную часть отдела полиции № 1 по Тракторозаводскому району поступило сообщение от 27-летнего водителя такси. Мужчина рассказал, что неизвестная девушка-пассажир, которую он подвозил до одной из улиц Тракторозаводского района, мало того, что не расплатилась за заказ, но еще и открыто похитила из салона его автомобиля 2300 рублей, после чего скрылась.

Оперуполномоченным уголовного розыска по горячим следам удалось задержать подозреваемую в совершении данного преступления. Злоумышленницей оказалась 25-летняя неработающая волгоградка. Девушка созналась в содеянном и пояснила, что хотела потратить деньги на собственные нужды.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ "Грабеж".

Надира Коннова

ФОТО: МВД России