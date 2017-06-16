В Волгограде на перегоне Ельшанка-Бекетовская поезд сбил мужчину

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе Астраханского следственного отдела на транспорте Южного СУТ СК России, проводится доследственная проверка по факту смертельного травмирования неустановленного мужчины, на вид которому около 60 лет, пассажирским поездом № 345 сообщением "Нижневартовск-Адлер". Трагедия произошла в четверг на 13 км перегона Ельшанка-Бекетовская Приволжской железной дороги, расположенном в черте города Волгограда.

По версии следствия, накануне примерно в 19 часов мужчина переходил железнодорожные пути в непосредственной близости от движущегося подвижного состава. На подаваемые локомотивной бригадой электропоезда сигналы большой громкости он не реагировал. Машинист применил экстренное торможение, однако это не помогло избежать столкновения.

В результате пострадавший получил травмы, не совместимые с жизнью. Тело пострадавшего направили в Бюро СМЭ ГБУЗ Волгоградской области.

- Следователи провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев и назначили судебно-медицинскую экспертизу. В настоящее время устанавливается личность потерпевшего, а также проводятся другие проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировала "СоцИнформБюро" старший помощник руководителя Южного СУТ СК России Нелли Аверкова.

Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"