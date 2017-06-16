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В Волгограде горе-папаша спрятался от долгов под кроватью Печать
Скандалы и ЧП
16.06.2017 12:18

В Волгограде горе-папаша спрятался от долгов под кроватью

Незаконопослушный родитель накопил крупный долг по алиментам и до последнего скрывался от судебных приставов.

Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе УФССП России по региону, нерадивый отец задолжал своему сыну внушительную сумму по алиментам. При этом горе-отец всячески отказывался обеспечивать ребенка и скрывался от людей в погонах. Он не являлся на прием к приставу, по месту регистрации не проживал, источники доходов не разглашал. Таким образом, к июню этого года, мужчина накопил свыше 70 тысяч рублей долга.

В связи с этим, в ведомстве решили разыскать и принудительно привести в районный отдел нерадивого отца. Так и произошло. Приставу удалось обнаружить должника по одному из адресов Волгограда. Там мужчина прятался под кроватью.

- Приставу-исполнителю и хозяйке квартиры понадобилось больше получаса, чтобы достать гражданина из-под кровати. Оказывается, его комплекция не позволила безнаказанно играть с приставами в прятки. Он застрял, - сообщили в службе судебных приставов региона.

Вызволив должника, его принудительно доставили в ведомство и составили протокол. После суда игрок в прятки будет трудиться на обязательных работах.

Полина Макарова

ФОТО: пресс-служба УФССП России по региону

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