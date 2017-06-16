ОАО ЕДКММ
На севере Волгограда двух пенсионерок обманули мошенники Печать
Скандалы и ЧП
16.06.2017 13:30

На севере Волгограда двух пенсионерок обманули мошенники

Доверчивые пенсионерки из Тракторозаводского района лишились денег из-за телефонных мошенников.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе УМВД России по Волгограду, накануне в полицию с одной бедой обратились сразу две пенсионерки.

Женщины рассказали, что им на мобильные телефоны в разное время позвонили неизвестные лица и сообщили, что банковские карты волгоградок заблокированы. При этом незнакомцы объяснили, что решить проблему можно, назвав им номера и пин-коды карт. Таким образом, одна пенсионерка лишилась больше четырех тысяч рублей, а вторая – девяти тысяч рублей.

Сейчас полицейские пытаются установить личности мошенников.

Полина Макарова
ФОТО: пресс-служба МВД России

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru