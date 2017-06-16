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|На севере Волгограда двух пенсионерок обманули мошенники
|Скандалы и ЧП
|16.06.2017 13:30
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Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе УМВД России по Волгограду, накануне в полицию с одной бедой обратились сразу две пенсионерки.
Женщины рассказали, что им на мобильные телефоны в разное время позвонили неизвестные лица и сообщили, что банковские карты волгоградок заблокированы. При этом незнакомцы объяснили, что решить проблему можно, назвав им номера и пин-коды карт. Таким образом, одна пенсионерка лишилась больше четырех тысяч рублей, а вторая – девяти тысяч рублей.
Сейчас полицейские пытаются установить личности мошенников.
Полина Макарова
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