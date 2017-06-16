На севере Волгограда двух пенсионерок обманули мошенники

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе УМВД России по Волгограду, накануне в полицию с одной бедой обратились сразу две пенсионерки.

Женщины рассказали, что им на мобильные телефоны в разное время позвонили неизвестные лица и сообщили, что банковские карты волгоградок заблокированы. При этом незнакомцы объяснили, что решить проблему можно, назвав им номера и пин-коды карт. Таким образом, одна пенсионерка лишилась больше четырех тысяч рублей, а вторая – девяти тысяч рублей.

Сейчас полицейские пытаются установить личности мошенников.

Полина Макарова

ФОТО: пресс-служба МВД России