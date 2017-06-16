В Калачевском районе браконьера задержали с поличным

Бойцы Росгвардии задержали подозреваемого в незаконном вылове рыбы. Сотрудники вневедомственной охраны в ходе рейда на реке Карповка в Калачевском районе задержали с поличным 30-летнего местного жителя. Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ведомства, мужчина занимался незаконным выловом рыбы с помощью рыболовных сетей. Подозреваемый признался в содеянном сразу. Сотрудники Росгвардии изъяли у него сети и резиновую лодку. Задержанного доставили в дежурную частью для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело. Юлия Соболева

Фото: globallookpress < Предыдущая Следующая >