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В Калачевском районе браконьера задержали с поличным Печать
Скандалы и ЧП
16.06.2017 13:45

В Калачевском районе браконьера задержали с поличным

Бойцы Росгвардии задержали подозреваемого в незаконном вылове рыбы.

Сотрудники вневедомственной охраны в ходе рейда на реке Карповка в Калачевском районе задержали с поличным 30-летнего местного жителя.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ведомства, мужчина занимался незаконным выловом рыбы с помощью рыболовных сетей.

Подозреваемый признался в содеянном сразу. Сотрудники Росгвардии изъяли у него сети и резиновую лодку.

Задержанного доставили в дежурную частью для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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