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Под Волгоградом пьяный мужчина угнал автомобиль у своего собутыльника Печать
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16.06.2017 14:30

Под Волгоградом пьяный мужчина угнал автомобиль у своего собутыльника

26-летний житель Дубовского района угнал автомобиль у своего знакомого, с которым накануне распивал спиртные напитки.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 15 июня в дежурную часть отдела полиции МВД России по Дубовскому району обратился 31-летний местный житель. Заявитель рассказал об угоне принадлежащей ему автомашины «ВАЗ-21121». Автомобиль был припаркован возле его домовладения.

В ходе введенного плана "Перехват" инспекторы ДПС на 628 км федеральной трассы "Волгоград-Сызрань" остановили данный автомобиль. За рулем легковушки в состоянии алкогольного опьянения находился 26-летний житель Дубовского района.

Полицейские установили, что мужчина угнал автомобиль у своего знакомого, с которым накануне он распивал спиртные напитки.

Машину в технически исправном состоянии вернули владельцу. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 166 УК РФ - «Неправомерное завладение транспортным средством». Подозреваемому может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Надира Коннова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

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