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В двух районах Волгограда полицейские нашли наркотики у прохожих Печать
Скандалы и ЧП
16.06.2017 14:59

В двух районах Волгограда полицейские нашли наркотики у прохожих

В Волгограде стражи порядка задержали двух мужчин за хранение наркотиков.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе УМВД России по Волгограду, в ходе оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка за незаконное хранение наркотических средств задержали двух волгоградцев.

Так, в Дзержинском районе города на улице Танкистов полицейские остановили 28-летнего безработного и ранее судимого местного жителя. В ходе досмотра у него изъяли сверток с растительным веществом. Вес находки составил более 36 грамм. В дальнейшем эксперты установили, что в свертке была марихуана. Задержанный сознался, что купил наркотик для себя.

Еще один факт незаконных операций с запрещенными веществами сотрудники полиции выявили в Советском районе.

Там стражи порядка задержали 31-летнего волгоградца, у которого они нашли пакетик с синтетическим наркотиком массой 0,221 грамм. Этот задержанный также сообщил, что приобрел вещество для личного пользования.

За незаконное хранение наркотических средств в обоих случаях возбуждены уголовные дела.

Полина Макарова
ФОТО: пресс-служба УМВД России по Волгограду

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