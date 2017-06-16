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|В двух районах Волгограда полицейские нашли наркотики у прохожих
|Скандалы и ЧП
|16.06.2017 14:59
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Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе УМВД России по Волгограду, в ходе оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка за незаконное хранение наркотических средств задержали двух волгоградцев.
Так, в Дзержинском районе города на улице Танкистов полицейские остановили 28-летнего безработного и ранее судимого местного жителя. В ходе досмотра у него изъяли сверток с растительным веществом. Вес находки составил более 36 грамм. В дальнейшем эксперты установили, что в свертке была марихуана. Задержанный сознался, что купил наркотик для себя.
Еще один факт незаконных операций с запрещенными веществами сотрудники полиции выявили в Советском районе.
Там стражи порядка задержали 31-летнего волгоградца, у которого они нашли пакетик с синтетическим наркотиком массой 0,221 грамм. Этот задержанный также сообщил, что приобрел вещество для личного пользования.
За незаконное хранение наркотических средств в обоих случаях возбуждены уголовные дела.
Полина Макарова
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