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|В Волгограде задержали банду взяточников
|Скандалы и ЧП
|16.06.2017 17:07
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Четверо членов преступной группы были пойманы в ходе проведения оперативно-розыскных мер правоохранительными органами региона.
Согласно данным уголовного дела, двое членов банды являлись сотрудниками муниципального учреждения Красноармейского района.
Долгое время они брали взятки от незаконных уличных торговцев за общее покровительство и не привлечение к административной ответственности.
В зависимости от ассортимента и объема продукции предприниматели ежемесячно передавали подозреваемым от 4,5 до 12 тыс. рублей.
Чтобы скрыть факты взяточничества, подозреваемые принуждали торговцев заключать договора аренды земельных участков с подконтрольной организацией.
Накануне при передаче очередной взятки члены банды были взяты с поличным.
В ходе обысков у них были изъяты черновые записи о переданных суммах, копии паспортов и свидетельств регистрации, а также 130 тысяч рублей.
В результате СК СК по области возбудил уголовное дело. Всем подозреваемым грозит крупный штраф или до 12 лет лишения свободы.
Юлия Соболева
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