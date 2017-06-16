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В Волгограде задержали банду взяточников Печать
Скандалы и ЧП
16.06.2017 17:07

В Волгограде задержали банду взяточников

Сотрудники МВД, ФСБ и СК по региону задержали членов организованной группы, которая систематически получала взятки от коммерсантов.

Четверо членов преступной группы были пойманы в ходе проведения оперативно-розыскных мер правоохранительными органами региона.

Согласно данным уголовного дела, двое членов банды являлись сотрудниками муниципального учреждения Красноармейского района.

Долгое время они брали взятки от незаконных уличных торговцев за общее покровительство и не привлечение к административной ответственности.

В Волгограде задержали банду взяточников

В зависимости от ассортимента и объема продукции предприниматели ежемесячно передавали подозреваемым от 4,5 до 12 тыс. рублей.

Чтобы скрыть факты взяточничества, подозреваемые принуждали торговцев заключать договора аренды земельных участков с подконтрольной организацией.

Накануне при передаче очередной взятки члены банды были взяты с поличным.

В ходе обысков у них были изъяты черновые записи о переданных суммах, копии паспортов и свидетельств регистрации, а также 130 тысяч рублей.

В результате СК СК по области возбудил уголовное дело. Всем подозреваемым грозит крупный штраф или до 12 лет лишения свободы.

Юлия Соболева
Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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