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|В Жирновском районе должница кинулась на судебного пристава с кулаками
|Скандалы и ЧП
|16.06.2017 17:48
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В Жирновском районном отделе УФССП по области находилось исполнительное производство о переносе забора домовладения на 30 сантиметров.
Когда судебные приставы прибыли на место исполнительных действий, хозяйка домовладения встретила их агрессивно.
Должница кинулась с кулаками на госслужащих со словами: «Не отдам ни сантиметра!». Для подкрепления она даже позвала свою дочь.
Судебные приставы долго терпеть неадекватное поведение женщины не стали и пригрозили ей применением физической силы.
Только после этого хозяйка спорного участка покинула поле боя. Забор был передвинут на положенные сантиметры.
Юлия Соболева
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