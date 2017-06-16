В Жирновском районе должница кинулась на судебного пристава с кулаками

В Жирновском районном отделе УФССП по области находилось исполнительное производство о переносе забора домовладения на 30 сантиметров.

Когда судебные приставы прибыли на место исполнительных действий, хозяйка домовладения встретила их агрессивно.

Должница кинулась с кулаками на госслужащих со словами: «Не отдам ни сантиметра!». Для подкрепления она даже позвала свою дочь.

Судебные приставы долго терпеть неадекватное поведение женщины не стали и пригрозили ей применением физической силы.

Только после этого хозяйка спорного участка покинула поле боя. Забор был передвинут на положенные сантиметры.

Юлия Соболева

Фото: ФССП по Волгоградской области