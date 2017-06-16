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Группа мошенников похитила из волгоградского банка 700 миллионов рублей Печать
Скандалы и ЧП
16.06.2017 18:46

Группа мошенников похитила из волгоградского банка 700 миллионов рублей

В суд передано уголовное дело мошенничестве и отмывании денежных средств.

Прокуратура региона сегодня направила в суд уголовное дело в отношении двух местных жителей, которые обвиняются в мошенничестве и легализации денежных средств.

По версии следствия, с 2010 по 2014 годы местные жители организовали преступную группу, в которую пригласили сотрудников коммерческих банков Волгограда.

Впоследствии один из сообщников разработал план хищения денег путем фиктивного кредитования подконтрольных предприятий с помощью фальшивых документов.

Таким образом преступники смогли «заработать» больше 700 миллионов рублей.

Кроме этого, злоумышленники смогли легализовать 118 миллионов рублей.

В ходе расследования данного дела свою вину мошенники не признали. Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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