Как стало известно "СоцИнформБюро", в Волгограде около 22:00 полиция заблокировала все выходы ТРЦ "Европа Сити Молл" по причине обнаружения подозрительной коробки. По словам очевидцев происшествия, на месте работают кинологи.

- Перед центральным входом на площадке лежит коробка из под принтера или микроволновки. Полиция все оцепила. Ждем собаку, - написал около часа назад один из горожан в социальной сети Вконтакте.

Позже волгоградец в беседе с корреспондентом "СоцИнформБюро" сообщил, что на место происшествия прибыл кинолог с собакой. В настоящее время полиция проверяет содержимое подозрительной коробки.

Надира Коннова

ФОТО: Алексей Бойцов