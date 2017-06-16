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В Волгограде полиция оцепила ТРЦ "Европа Сити Молл" Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
16.06.2017 23:07

В Волгограде полиция оцепила ТРЦ

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов с кинологами проверяют подозрительную коробку, стоящую перед входом в торговый центр.

Как стало известно "СоцИнформБюро", в Волгограде около 22:00 полиция заблокировала все выходы ТРЦ "Европа Сити Молл" по причине обнаружения подозрительной коробки. По словам очевидцев происшествия, на месте работают кинологи.

- Перед центральным входом на площадке лежит коробка из под принтера или микроволновки. Полиция все оцепила. Ждем собаку, - написал около часа назад один из горожан в социальной сети Вконтакте.

В Волгограде полиция оцепила ТРЦ

Позже волгоградец в беседе с корреспондентом "СоцИнформБюро" сообщил, что на место происшествия прибыл кинолог с собакой. В настоящее время полиция проверяет содержимое подозрительной коробки.

Надира Коннова
ФОТО: Алексей Бойцов

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Комментарии   

 
0 #1 Серж Юрич Беляков 16.06.2017 23:24
Кто то насрал в коробку и поставил говно около магаза, а менты обгадились ))) У нас в Таганроге так тоже делают !
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