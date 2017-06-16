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|В Волгограде полиция оцепила ТРЦ "Европа Сити Молл"
|Скандалы и ЧП Волгоград
|16.06.2017 23:07
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Как стало известно "СоцИнформБюро", в Волгограде около 22:00 полиция заблокировала все выходы ТРЦ "Европа Сити Молл" по причине обнаружения подозрительной коробки. По словам очевидцев происшествия, на месте работают кинологи.
- Перед центральным входом на площадке лежит коробка из под принтера или микроволновки. Полиция все оцепила. Ждем собаку, - написал около часа назад один из горожан в социальной сети Вконтакте.
Позже волгоградец в беседе с корреспондентом "СоцИнформБюро" сообщил, что на место происшествия прибыл кинолог с собакой. В настоящее время полиция проверяет содержимое подозрительной коробки.
Надира Коннова
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