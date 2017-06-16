Оцепление снято: внутри подозрительной коробки оказалась новая микроволновка

Как рассказали "СоцИнформБюро" очевидцы, внутри коробки оказалась новая микроволновка.

- Приехал кинолог с собакой, проверили, собака не отреагировала. Когда вскрыли коробку, то внутри оказалась новая микроволновка. Полицейские забрали её с собой. Оцепление снято, - поделился свидетель произошедшего.

Напомним, в Волгограде около 22:00 полиция заблокировала все выходы ТРЦ "Европа Сити Молл" по причине обнаружения бесхозной коробки. На место прибыли кинологи с собакой, которые проверили содержимое подозрительного предмета. Никаких взрывчатых веществ обнаружено не было. Торговый центр вновь открыли для посетителей.

Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"