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Оцепление снято: внутри подозрительной коробки оказалась новая микроволновка Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
16.06.2017 23:23

Оцепление снято: внутри подозрительной коробки оказалась новая микроволновка

Прибывшие на место происшествия кинологи с собакой проверили подозрительную коробку.

Как рассказали "СоцИнформБюро" очевидцы, внутри коробки оказалась новая микроволновка.

- Приехал кинолог с собакой, проверили, собака не отреагировала. Когда вскрыли коробку, то внутри оказалась новая микроволновка. Полицейские забрали её с собой. Оцепление снято, - поделился свидетель произошедшего.

Напомним, в Волгограде около 22:00 полиция заблокировала все выходы ТРЦ "Европа Сити Молл" по причине обнаружения бесхозной коробки. На место прибыли кинологи с собакой, которые проверили содержимое подозрительного предмета. Никаких взрывчатых веществ обнаружено не было. Торговый центр вновь открыли для посетителей.

Надира Коннова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

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