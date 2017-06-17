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Креативный таксист «развел» чилийца и попал под «статью» Печать
Скандалы и ЧП
17.06.2017 02:19

Креативный таксист «развел» чилийца и попал под «статью»

 Сотрудники полиции задержали частного извозчика, взявшего с иностранного клиента пятьдесят тысяч рублей.


16-го июня, в отдел полиции по Пресненскому району города Москвы обратился гражданин Чили Гаспар Саеза Миранда. Чилиец по профессии журналист и в «Белокаменную» прилетел для освещения «Кубка Конфедераций – 2017». В аэропорту Домодедово южноамериканец решил воспользоваться услугами частного извозчика, который отвез его до гостиницы «Краун Плаза». За свою услугу предприимчивый водитель «содрал» с «акулы пера» пятьдесят тысяч рублей. Уже в гостинице иностранец узнал, что его жестоко обманули, и сразу обратился в полицию.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали извозчика. Им оказался житель московской области, подвозивший чилийца на собственном автомобиле марки «Мерседес».

Как сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат). Данная статья предусматривает наказание от крупного денежного штрафа до двух лет принудительных работ, либо на срок до четырех месяцев ареста.

Фото – официальный сайт ГУ МВД России по городу Москве

Евгений Иванов

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