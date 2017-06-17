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ДТП в Дубовском районе унесло жизнь двух местных жителей Печать
Скандалы и ЧП
17.06.2017 11:47

ДТП в Дубовском районе унесло жизнь двух местных жителей

На дороге столкнулись «Тойота Королла» и «Шкода Октавия». В результате два человека погибли.

Смертельная авария произошла накануне в 21.20 на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград».

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, 22-летний водитель «Тойота Королла» при встречном разъезде не выдержал безопасный боковой интервал и столкнулся со «Шкода Октавия».

В результате столкновения 33-летний водитель машины «Шкода» и 25-летний пассажир «Тойота» скончались на месте. Водитель «Тойота» и пассажирка «Шкода» были госпитализированы.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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