Волгоградское предприятие хранило зараженную пшеницу

Некоторое время назад в надзорный орган поступило заявление на досмотр 1000 тонн продовольственной пшеницы, находящейся на хранении у ООО «Октябрьское ХПП» на территории Октябрьского района Волгоградской области.

При проведении экспертизы отобранных образцов в лаборатории «ВНИИКР» было выявлено, что продукция заражена растением Горчак ползучий.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Россельхознадзора, данное растение является одним из самых вредоносных сорняков. Семена горчака ядовиты, а засоренность зерна его семенами вызывает горечь муки.

Руководство предприятия не известило ведомство о признаках заражения подкарантинной продукции. В результате юридическое лицо было оштрафовано.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress