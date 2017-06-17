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В России выявлено почти 200 каналов торговли людьми Печать
Скандалы и ЧП
17.06.2017 19:06

В России выявлено почти 200 каналов торговли людьми

За прошлый год в России обнаружили около 200 каналов торговли людьми.

В выявлении преступных действий участвовали сотрудники полиции, СК, ФСБ и Росфинмониторинга, сообщил замглавы управления по борьбе с организованной преступностью Главного управления уголовного розыска МВД РФ Андрей Гусенко.

«В рамках проведённых мероприятий выявлено 188 каналов торговли людьми, в том числе 78, связанных с сексуальной эксплуатацией, 73 – с трудовой эксплуатацией», - сообщается в журнале МВД РФ «Полиция России» со ссылкой на А. Гусенко.

Согласно приведенным данным, было зафиксировано 23 преступления, связанных с торговлей людьми и использованием рабского труда. Кроме этого, особое внимание привлекают различные этнические преступные группировки, деятельность которых предполагает похищение людей с целью выкупа.

Анастасия Красновская, Москва
Специально для ИА «СоцИнформБюро»

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