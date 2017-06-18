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Под Волгоградом задержаны похитители овец Печать
Скандалы и ЧП
18.06.2017 15:19

Под Волгоградом задержаны похитители овец

В Октябрьском районе двое молодых людей ночью украли и убили 12 овец.

Накануне в ходе несения службы сотрудники ГИБДД по региону на посту в поселке Октябрьский остановили автомобиль ВАЗ-21053.

При осмотре в багажном отделении и салоне были найдены освежеванные туши 12 овец.

Документов на данную продукцию у 28-летнего водителя и 21-летнего пассажира не было. Полицейским они рассказали, что купили животных среди ночи у неизвестного человека.

Через некоторое время в полицию обратился 65-летний местный житель с заявлением о краже парнокопытных.

- Под давлением неопровержимых доказательств задержанные сознались в краже: совершив хищение скота, они успели забить животных, разделать и везли на продажу в г. Волгоград, - сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону.

Ущерб от убийства животных составил 60 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража». Похитителям овец грозит до 5 лет лишения свободы.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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