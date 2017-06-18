В Волгограде наследница Николая II попыталась завладеть районной администрацией
Особа царских кровей пришла в администрацию Дзержинского района Волгограда и предъявила свои права н....
Романа Гребенникова допросили по поводу покушения на губернатора
Бывший глава Волгограда Роман Гребенников дал показания правоохранительным органам по факту покушени....
|Под Волгоградом задержаны похитители овец
|Скандалы и ЧП
|18.06.2017 15:19
|
Накануне в ходе несения службы сотрудники ГИБДД по региону на посту в поселке Октябрьский остановили автомобиль ВАЗ-21053.
При осмотре в багажном отделении и салоне были найдены освежеванные туши 12 овец.
Документов на данную продукцию у 28-летнего водителя и 21-летнего пассажира не было. Полицейским они рассказали, что купили животных среди ночи у неизвестного человека.
Через некоторое время в полицию обратился 65-летний местный житель с заявлением о краже парнокопытных.
- Под давлением неопровержимых доказательств задержанные сознались в краже: совершив хищение скота, они успели забить животных, разделать и везли на продажу в г. Волгоград, - сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону.
Ущерб от убийства животных составил 60 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража». Похитителям овец грозит до 5 лет лишения свободы.
Юлия Соболева
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
15:19
Под Волгоградом задержаны похитители овец
-
10:22
МУП «Метроэлектротранс» и ПАТП-7 берут многомиллионные кредиты
-
01:17
Поражение в овертайме
-
17.06.2017 19:06
В России выявлено почти 200 каналов торговли людьми
-
17.06.2017 16:22
Волгоградское предприятие хранило зараженную пшеницу
-
17.06.2017 14:12
В Волгограде удлинили автобусный маршрут №44
-
17.06.2017 12:59
Жителей разрушенного дома на улице Панферова вернули в квартиры
-
17.06.2017 11:47
ДТП в Дубовском районе унесло жизнь двух местных жителей
-
17.06.2017 03:45
Четыре волгоградки вызваны сборную страны
-
17.06.2017 02:19
Креативный таксист «развел» чилийца и попал под «статью»
-
17.06.2017 00:41
Россиянки с победы стартовали на «Евробаскете – 2017»
-
16.06.2017 23:23
Оцепление снято: внутри подозрительной коробки оказалась новая микроволновка
-
16.06.2017 23:07
В Волгограде полиция оцепила ТРЦ "Европа Сити Молл"
-
16.06.2017 19:16
Волгоградские депутаты обсудили областной бюджет
Самое читаемое
-
15:19
Под Волгоградом задержаны похитители овец
-
17.06.2017 19:06
В России выявлено почти 200 каналов торговли людьми
-
17.06.2017 16:22
Волгоградское предприятие хранило зараженную пшеницу
-
17.06.2017 11:47
ДТП в Дубовском районе унесло жизнь двух местных жителей
-
17.06.2017 02:19
Креативный таксист «развел» чилийца и попал под «статью»
-
16.06.2017 23:23
Оцепление снято: внутри подозрительной коробки оказалась новая микроволновка
-
16.06.2017 23:07
В Волгограде полиция оцепила ТРЦ "Европа Сити Молл"
Последние комментарии
-
В Волгограде на Третьей Продольной убирают разделительное ограждение
-
Своих дорожников кинули зато иногородним зеленый свет и брак потом будут за гроши переделывать ... >>
-
-
В Волгограде наследница Николая II попыталась завладеть районной администрацией
-
В Волгограде полиция оцепила ТРЦ "Европа Сити Молл"
-
Кто то насрал в коробку и поставил говно около магаза, а менты обгадились ))) У нас в Таганроге ... >>
-
-
Жители подмосковной деревни уже две недели голодают из-за свалки
-
за гроши? ты недопустимое содержимое посмотри цены на землю, потом пизди >>
-
-
Природный комплекс в Кировском районе заливают жидкими отходами из хосписа
-
Легче всё сбросить на учреждение конечно же чем ответь за содеяно!!!! >>
-
-
Романа Гребенникова допросили по поводу покушения на губернатора
-
Бред какой то, год ищут и найти не могут, наверно и не было нинедопустимое содержимое поджога, бухали ... >>
-