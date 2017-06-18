Пожар в бане чуть не погубил волгоградца

В Советском районе на улице Басина произошло возгорание бани. Пострадал мужчина. 17 июня в 12.00 на пульт пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Советском районе Волгограда. Оказалось, что на улице Басина загорелась кирпичная баня по всей площади. Пожарным расчетам удалось справиться с огнем за 15 минут. Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МЧС по региону, на месте происшествия был обнаружен пострадавший мужчина 1978 года. Предполагаемой причиной пожара стала неисправность дымохода. Юлия Соболева

Фото: globallookpress Следующая >