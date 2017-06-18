В Волгограде наследница Николая II попыталась завладеть районной администрацией
Особа царских кровей пришла в администрацию Дзержинского района Волгограда и предъявила свои права н....
Романа Гребенникова допросили по поводу покушения на губернатора
Бывший глава Волгограда Роман Гребенников дал показания правоохранительным органам по факту покушени....
|В Камышине преступники ранили в голову инспектора ДПС
|Скандалы и ЧП Волгоград
|18.06.2017 20:15
|
18 июня 2017 года в дежурную часть отдела МВД «Камышинский» поступило сообщение о разбойном нападении. Трое неизвестных мужчин в масках, угрожая оружием, ограбили ювелирный магазин и скрылись на автомобиле «Нива Шевроле».
Общая сумма похищенных украшений составила 5 миллионов рублей.
В рамках введенного плана «Перехват» данную машину на трассе «Волгоград – Камышин» попытались остановить сотрудники ДПС. В ходе преследования полицейские произвели выстрелы по колесам «Шевроле».
В результате ответного огня преступников был ранен 37-летний полицейский. С места происшествия его госпитализировали. В Камышинский район выехал глава МВД по региону Александр Кравченко.
На данный момент правоохранительные органы ведут розыск злоумышленников.
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ведомства, один из разыскиваемых имеет рост около 175 см, среднее телосложение, одет в камуфлированную одежду старого образца.
Второй мужчина ростом в 185 см, среднего телосложения, одет в зеленый камуфляж нового образца, третий – рост 185 см, одет в зеленый камуфляж старого образца.
Грабители передвигаются на машине «Нива Шевроле» темно-зеленого цвета с тонированными стеклами. На задней двери разбито стекло и имеется пулевое отверстие.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении подозреваемых, полиция просит звонить по телефону «02».
- Преступники вооружены, самостоятельных действий не предпринимать, незамедлительно сообщать в полицию, - сообщают в МВД.
Юлия Соболева
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
21:21
СК возбудил дело по факту ранения полицейского под Волгоградом
-
20:15
В Камышине преступники ранили в голову инспектора ДПС
-
19:43
Телеведущая Лариса Вербицкая научила волгоградцев ходить с палками
-
16:31
Пожар в бане чуть не погубил волгоградца
-
15:19
Под Волгоградом задержаны похитители овец
-
10:22
МУП «Метроэлектротранс» и ПАТП-7 берут многомиллионные кредиты
-
01:17
Поражение в овертайме
-
17.06.2017 19:06
В России выявлено почти 200 каналов торговли людьми
-
17.06.2017 16:22
Волгоградское предприятие хранило зараженную пшеницу
-
17.06.2017 14:12
В Волгограде удлинили автобусный маршрут №44
-
17.06.2017 12:59
Жителей разрушенного дома на улице Панферова вернули в квартиры
-
17.06.2017 11:47
ДТП в Дубовском районе унесло жизнь двух местных жителей
-
17.06.2017 03:45
Четыре волгоградки вызваны сборную страны
-
17.06.2017 02:19
Креативный таксист «развел» чилийца и попал под «статью»
Самое читаемое
-
21:21
СК возбудил дело по факту ранения полицейского под Волгоградом
-
20:15
В Камышине преступники ранили в голову инспектора ДПС
-
16:31
Пожар в бане чуть не погубил волгоградца
-
15:19
Под Волгоградом задержаны похитители овец
-
17.06.2017 19:06
В России выявлено почти 200 каналов торговли людьми
-
17.06.2017 16:22
Волгоградское предприятие хранило зараженную пшеницу
-
17.06.2017 11:47
ДТП в Дубовском районе унесло жизнь двух местных жителей
Последние комментарии
-
В Волгограде на Третьей Продольной убирают разделительное ограждение
-
Своих дорожников кинули зато иногородним зеленый свет и брак потом будут за гроши переделывать ... >>
-
-
В Волгограде наследница Николая II попыталась завладеть районной администрацией
-
В Волгограде полиция оцепила ТРЦ "Европа Сити Молл"
-
Кто то насрал в коробку и поставил говно около магаза, а менты обгадились ))) У нас в Таганроге ... >>
-
-
Природный комплекс в Кировском районе заливают жидкими отходами из хосписа
-
Легче всё сбросить на учреждение конечно же чем ответь за содеяно!!!! >>
-
-
Романа Гребенникова допросили по поводу покушения на губернатора
-
Бред какой то, год ищут и найти не могут, наверно и не было нинедопустимое содержимое поджога, бухали ... >>
-