В Камышине преступники ранили в голову инспектора ДПС

18 июня 2017 года в дежурную часть отдела МВД «Камышинский» поступило сообщение о разбойном нападении. Трое неизвестных мужчин в масках, угрожая оружием, ограбили ювелирный магазин и скрылись на автомобиле «Нива Шевроле».

Общая сумма похищенных украшений составила 5 миллионов рублей.

В рамках введенного плана «Перехват» данную машину на трассе «Волгоград – Камышин» попытались остановить сотрудники ДПС. В ходе преследования полицейские произвели выстрелы по колесам «Шевроле».

В результате ответного огня преступников был ранен 37-летний полицейский. С места происшествия его госпитализировали. В Камышинский район выехал глава МВД по региону Александр Кравченко.

На данный момент правоохранительные органы ведут розыск злоумышленников.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ведомства, один из разыскиваемых имеет рост около 175 см, среднее телосложение, одет в камуфлированную одежду старого образца.

Второй мужчина ростом в 185 см, среднего телосложения, одет в зеленый камуфляж нового образца, третий – рост 185 см, одет в зеленый камуфляж старого образца.

Грабители передвигаются на машине «Нива Шевроле» темно-зеленого цвета с тонированными стеклами. На задней двери разбито стекло и имеется пулевое отверстие.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении подозреваемых, полиция просит звонить по телефону «02».

- Преступники вооружены, самостоятельных действий не предпринимать, незамедлительно сообщать в полицию, - сообщают в МВД.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»