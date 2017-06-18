СК возбудил дело по факту ранения полицейского под Волгоградом

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|18.06.2017 21:21
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Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе регионального СК, в Камышинский район из областной столицы сегодня выехали следователи первого отдела по расследованию особо важных дел, а также опытные криминалисты ведомства.
Напомним, что сегодня около 14.00 трое бандитов в камуфляжной форме и масках ворвались в магазин ювелирных изделий. Угрожая сотрудникам оружием, они похитили драгоценности на 5 миллионов рублей и скрылись на «Нива Шевроле».
В рамках введенного плана «Перехват» данную машину на трассе «Волгоград – Камышин» попытались остановить сотрудники ДПС, произведя выстрелы по колесам «Нивы».
В результате ответного огня преступников был ранен в голову 37-летний старший лейтенант полиции. К счастью, ранение оказалось не тяжелым.
По данному факту Следственный комитет по Волгоградской области возбудил уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».
Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, предпринимаются меры по розыску злоумышленников.
Юлия Соболева
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