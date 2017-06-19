Судебный пристав в Михайловке украл деньги у должника

Бывший сотрудник ФССП подозревается в присвоении с использованием своего служебного положения.

Известно, что в ходе исполнительных действий пристав приняла от должника по квитанции 55 тысяч рублей. Однако в дальнейшем на счет должника поступили только 100 рублей. Оставшиеся деньги были присвоены себе.

Кроме того, судебный пристав присвоила себе 40 тысяч рублей должника, которые он отдал на погашения другой задолженности.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки Михайловской межрайонной прокуратуры.

Теперь сотруднику ФССП грозит до 6 лет лишения свободы.

Юлия Соболева

Фото: ФССП