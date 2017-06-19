В Волгограде наследница Николая II попыталась завладеть районной администрацией
Особа царских кровей пришла в администрацию Дзержинского района Волгограда и предъявила свои права н....
Романа Гребенникова допросили по поводу покушения на губернатора
Бывший глава Волгограда Роман Гребенников дал показания правоохранительным органам по факту покушени....
|Судебный пристав в Михайловке украл деньги у должника
|Скандалы и ЧП
|19.06.2017 09:39
|
Бывший сотрудник ФССП подозревается в присвоении с использованием своего служебного положения.
Известно, что в ходе исполнительных действий пристав приняла от должника по квитанции 55 тысяч рублей. Однако в дальнейшем на счет должника поступили только 100 рублей. Оставшиеся деньги были присвоены себе.
Кроме того, судебный пристав присвоила себе 40 тысяч рублей должника, которые он отдал на погашения другой задолженности.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки Михайловской межрайонной прокуратуры.
Теперь сотруднику ФССП грозит до 6 лет лишения свободы.
Юлия Соболева
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
09:39
Судебный пристав в Михайловке украл деньги у должника
-
09:30
Беглый губернатор "засветился" в рекламе
-
09:06
Владимир Путин уволил ряд глав региональных управлений СК, МВД и ФСИН
-
18.06.2017 21:21
СК возбудил дело по факту ранения полицейского под Волгоградом
-
18.06.2017 20:15
В Камышине преступники ранили в голову инспектора ДПС
-
18.06.2017 19:43
Телеведущая Лариса Вербицкая научила волгоградцев ходить с палками
-
18.06.2017 16:31
Пожар в бане чуть не погубил волгоградца
-
18.06.2017 15:19
Под Волгоградом задержаны похитители овец
-
18.06.2017 10:22
МУП «Метроэлектротранс» и ПАТП-7 берут многомиллионные кредиты
-
18.06.2017 01:17
Поражение в овертайме
-
17.06.2017 19:06
В России выявлено почти 200 каналов торговли людьми
-
17.06.2017 16:22
Волгоградское предприятие хранило зараженную пшеницу
-
17.06.2017 14:12
В Волгограде удлинили автобусный маршрут №44
-
17.06.2017 12:59
Жителей разрушенного дома на улице Панферова вернули в квартиры
Самое читаемое
-
18.06.2017 21:21
СК возбудил дело по факту ранения полицейского под Волгоградом
-
18.06.2017 20:15
В Камышине преступники ранили в голову инспектора ДПС
-
18.06.2017 16:31
Пожар в бане чуть не погубил волгоградца
-
18.06.2017 15:19
Под Волгоградом задержаны похитители овец
-
17.06.2017 19:06
В России выявлено почти 200 каналов торговли людьми
-
17.06.2017 16:22
Волгоградское предприятие хранило зараженную пшеницу
-
17.06.2017 11:47
ДТП в Дубовском районе унесло жизнь двух местных жителей
Последние комментарии
-
В Волгограде на Третьей Продольной убирают разделительное ограждение
-
Своих дорожников кинули зато иногородним зеленый свет и брак потом будут за гроши переделывать ... >>
-
-
В Волгограде наследница Николая II попыталась завладеть районной администрацией
-
В Волгограде полиция оцепила ТРЦ "Европа Сити Молл"
-
Кто то насрал в коробку и поставил говно около магаза, а менты обгадились ))) У нас в Таганроге ... >>
-
-
В Волгограде с 1 июля произойдет повышение тарифов на коммунальные услуги
-
Ну что ж, голос Молотова они услышат, я надеюсь... Адреса оккупационных властей известны... >>
-
-
Романа Гребенникова допросили по поводу покушения на губернатора
-
Бред какой то, год ищут и найти не могут, наверно и не было нинедопустимое содержимое поджога, бухали ... >>
-