В Советском районе неудачный обгон стал причиной смерти двух пассажирок

Смертельное ДТП с «Лада Приора» произошло вчера в 21.15 напротив СНТ «Червленое» в Советском районе Волгограда.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, 28-летний водитель на трассе «Н. Рогачик – Волгоград» при совершении обгона не смог справиться с управлением и совершил опрокидывание.

В результате дорожно-транспортного происшествия 33-летняя и 27-летняя пассажирки погибли на месте. 3-летний пассажир и 28-летняя девушка с травмами различной тяжести были госпитализированы.

Юлия Соболева

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области