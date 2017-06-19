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В Советском районе неудачный обгон стал причиной смерти двух пассажирок Печать
Скандалы и ЧП
19.06.2017 10:24

В Советском районе неудачный обгон стал причиной смерти двух пассажирок

Водитель «Лада Приора» при совершении обгона не справился с управлением и перевернулся. В результате две пассажирки погибли.

Смертельное ДТП с «Лада Приора» произошло вчера в 21.15 напротив СНТ «Червленое» в Советском районе Волгограда.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, 28-летний водитель на трассе «Н. Рогачик – Волгоград» при совершении обгона не смог справиться с управлением и совершил опрокидывание.

В результате дорожно-транспортного происшествия 33-летняя и 27-летняя пассажирки погибли на месте. 3-летний пассажир и 28-летняя девушка с травмами различной тяжести были госпитализированы.

Юлия Соболева
Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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