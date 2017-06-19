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|В Советском районе неудачный обгон стал причиной смерти двух пассажирок
|Скандалы и ЧП
|19.06.2017 10:24
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Смертельное ДТП с «Лада Приора» произошло вчера в 21.15 напротив СНТ «Червленое» в Советском районе Волгограда.
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, 28-летний водитель на трассе «Н. Рогачик – Волгоград» при совершении обгона не смог справиться с управлением и совершил опрокидывание.
В результате дорожно-транспортного происшествия 33-летняя и 27-летняя пассажирки погибли на месте. 3-летний пассажир и 28-летняя девушка с травмами различной тяжести были госпитализированы.
Юлия Соболева
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