В Волгограде полиция ищет угнанные Ниву и Газель

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе УМД России по Волгограду, в Советском районе был похищен автомобиль «ВАЗ-21213». Нива была угнана от дома №2 по улице Аренского. Автомобиль белого цвета с номером Р043СР34 в настоящее время разыскивает полиция.

- Особые приметы: задняя часть автомашины «ВАЗ-21213» тонирована, лобовое стекло имеет повреждения, фаркоп, - уточнили в ведомстве.

В Кировском районе также произошел угон автомобиля. «ГАЗ-33022» с государственным номером А784ТЕ34 белого цвета похитили от дома № 82 по ул. Быстрова.

Газель имеет красный тент с номерами телефона, а также капот с большими следами ржавчины.

Просьба очевидцев данных происшествий или граждан, знающих о местонахождении автомобилей, сообщить в полицию.

Надира Коннова

ФОТО: МВД России