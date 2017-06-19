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В Волгограде полиция ищет угнанные Ниву и Газель Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
19.06.2017 11:04

В Волгограде полиция ищет угнанные Ниву и Газель

В двух районах Волгограда были угнаны отечественные автомобили.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе УМД России по Волгограду, в Советском районе был похищен автомобиль «ВАЗ-21213». Нива была угнана от дома №2 по улице Аренского. Автомобиль белого цвета с номером Р043СР34 в настоящее время разыскивает полиция.

- Особые приметы: задняя часть автомашины «ВАЗ-21213» тонирована, лобовое стекло имеет повреждения, фаркоп, - уточнили в ведомстве.

В Кировском районе также произошел угон автомобиля. «ГАЗ-33022» с государственным номером А784ТЕ34 белого цвета похитили от дома № 82 по ул. Быстрова.

Газель имеет красный тент с номерами телефона, а также капот с большими следами ржавчины.

Просьба очевидцев данных происшествий или граждан, знающих о местонахождении автомобилей, сообщить в полицию.

Надира Коннова
ФОТО: МВД России

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