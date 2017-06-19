Полиция Волгоградской области ищет торговцев людьми

С 19 по 25 июня на территории Волгоградской области стартовала оперативно-профилактическая операция «Невольник».

В эти дни все милы полиции будут направлены на поиск и перекрытие каналов незаконной торговли людьми или органами и тканями.

Правоохранительные органы намерены проверять транспорт на стационарных постах ДПС, вокзалы, торговые объекты, сельскохозяйственные угодья и строительные площадки.

Местных жителей полиции просит сообщать о фактах торговли людьми.

Отметим, что по данным МВД России за прошлый год в России полиции удалось выявить около 200 каналов торговли людьми. Большая часть из них была связана с сексуальной или трудовой эксплуатацией граждан.

Юлия Соболева

Фото: социальная сеть «ВКонтакте»